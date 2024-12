Voici un aperçu des réalisations du Président Diomaye Faye

Depuis son élection le 24 mars 2024, le régime de Bassirou Diomaye Faye a entrepris plusieurs actions et réformes notables au Sénégal. Voici un aperçu de ses réalisations jusqu’à présent :

Lutte contre la Corruption et Transparence : Bassirou Diomaye Faye a annoncé des mesures phares pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, incluant la publication des rapports de l’Inspection générale d’Etat (IGE), de la Cour des Comptes, et de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC).

Réconciliation Nationale et Réformes Institutionnelles : Il a mis l’accent sur la réconciliation nationale, la reconstruction des bases du “vivre ensemble”, et la refondation des institutions pour répondre aux attentes de ses électeurs.

Stabilisation du Coût de la Vie : Le président a promis de s’attaquer au coût de la vie, avec des mesures visant à le réduire de manière significative.

Réformes Administratives et Judiciaires : Il a annulé des nominations faites par son prédécesseur au Conseil supérieur de la magistrature, démontrant une volonté de réformer le système judiciaire.

Gestion Économique et Soutien à l’Agriculture : Le gouvernement a remboursé des dettes aux agriculteurs et subventionné la campagne agricole, ce qui montre une orientation vers l’autosuffisance alimentaire.

Amélioration de la Gouvernance et Rationalisation des Ressources : Il y a eu une rationalisation des nominations au gouvernement, ainsi que des mesures pour réduire les dépenses inutiles, comme la dissolution de certaines institutions jugées coûteuses et non essentielles.

Gestion des Ressources Naturelles et Environnement : Des actions ont été entreprises pour assainir la pêche et arrêter l’occupation anarchique du littoral, indiquant une volonté de mieux gérer les ressources naturelles.

Relations Internationales : Bien que ne cherchant pas une rupture brutale avec la France, il y a eu une réévaluation des partenariats internationaux, suggérant une approche plus souveraine dans la diplomatie sénégalaise.

Ces actions reflètent une volonté de changement systémique, de lutte contre la corruption, et de réformes structurelles dans plusieurs domaines de la gouvernance sénégalaise.