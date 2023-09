21 ans après le naufrage du “Joola” : Les familles des victimes attendent toujours la satisfaction de leurs doléances

Les familles des victimes continuent de réclamer l’érection d’un musée mémorial. Un lieu qui devait être inauguré d’ici un mois.

En effet, pour Samsidine Aidara, membre du comité d’initiative, l’érection du mémorial musée “Le Joola” est un devoir, une obligation de la part de l’État du Sénégal. Sur les ondes d’iRadio, Il liste cinq points majeurs de leur plateforme revendicative. « Nous n’allons pas parler de revendications, mais plutôt de devoirs envers les familles des victimes de la part de l’État. Ces devoirs, résumés en cinq points, ont été déposés sur la table du gouvernement. À savoir la prise en charge complète et totale de tous les orphelins, le renflouement du bateau ‘Le Joola’, la justice, le mémorial, le musée et le fait que le 26 septembre soit marqué au calendrier national comme une journée du souvenir ».

“Ce sont des points que, depuis le naufrage, 21 ans déjà, que les familles de victimes se battent et n’ont toujours pas eu satisfaction », déclare-t-il.

À leur niveau, poursuit-il, « les moyens dont nous disposons sont limités. Alors tout ce qu’on peut faire c’est juste réclamer et ne pas lâcher prise pour toujours maintenir notre position et faire de sorte que l’État du Sénégal et l’opinion publique soient au courant de nos problèmes en espérant qu’ils soient résolus », dit Samsidine Aidara.