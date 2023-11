Le conseiller municipal délégué auprès du Maire chargé de l’environnement, de l’urbanisme et de l’Etat-civil à la Mairie de Ziguinchor, Abdou Sanè s’est prononcé au micro de Kewoulo à travers un interview exclusif, sur les questions de l’heure en lien avec sa filiation politique.

Ainsi, le proche collaborateur du leader des patriotes a donné son avis sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a débouté les avocats de Ousmane Sonko sur leur demande de réintégration de leur client sur les listes électorales et la réhabilitation du parti Pastef dissout, la situation actuelle de la Mairie après bientôt six mois sans son maire titulaire sans oublier l’arrêt de la rotation du bateau Aline Sitoé Diatta.

Sans verser dans la langue de bois, le natif de la région naturelle de la Casamance a évoqué pour le regretter, la rupture de confiance constatée ces derniers temps entre la justice et le peuple sénégalais du quel la première nommée est pourtant rendue. Monsieur Sané en voulait pour preuve, le refus systématique opté par certaines autorités concernées d’exécuter la décision de justice issue du tribunal de grande instance de Ziguinchor qui a ordonné de réintégrer le maire de la capitale du sud dans les listes électorales. Il poursuit pour dire que cette ambition manifeste de l’Etat du Sénégal d’écarter Ousmane Sonko de la course à la présidentielle de février 2024 aurait surement impacté sur la décision prise par Cour de justice de la CEDEAO qui a confirmé la dissolution du parti Pastef, déboutant ainsi les conseils de Sonko.

Abordant la question sur l’arrêt de la rotation du bateau Aline Sitoé Diatta qui desservait et facilitait grandement le déplacement des habitants du sud vers la capitale ou vis versa et épargnait les commerçants des lourds frais liés au transport de leurs marchandises par la route, le géographe-environnementaliste a laissé entendre que cette décision du gouvernement est sans fondement et verserait plutôt dans une sorte de stigmatisation de toute une région qui a déjà souffert et continue de souffrir de son enclavement et son accès très difficile. Sané d’ajouter que cet arrêt ne saurait en aucun cas constituer ou être un moyen de pression qui viserait à faire adhérer le peuple casamançais à la politique du gouvernement de Macky Sall qui ne s’est jamais soucié des difficultés longtemps vécues par les sudistes.

Par rapport à la situation de fonctionnement actuel de la mairie à l’absence de Sonko, monsieur Sané a tenu à rassurer que les choses se passent bien conformément aux directives et orientations données par le maire, Ousmane Sonko bien qu’il n’est pas sur place. Il précise que des opérations de contrôles ont été effectuées à leur arrivé et que les anomalies détectées seraient résolues et que le filtrage continu de se faire progressivement.

