Météo : Ce mardi 26 septembre, les prévisions de l’ANACIM…

Ce mardi, l’ANACIM a publié les prévisions météo pour les prochaines 24 heures. Selon l’ANACIM, de la pluie est attendue dans la partie sud-est et pourrait s’étendre dans dans une plus grande partie, notamment à Dakar.

“Au cours de cet après-midi et nuit, le temps sera ensoleillé à passagèrement nuageux sur une bonne partie du territoire hormis les localités Sud-est (Kédougou, Bakel, Kidira, Kolda et probablement Tambacounda et Kaffrine) où des risques d’orages et de pluies sont prévus. Dans la matinée du mercredi, des manifestations pluvio-orageuses seront notées par endroits sur les régions Sud (Kolda, Sédhiou, Ziguinchor) et Centre-Sud (Kaffrine et Kaolack) avec des possibilités d’extension sur Fatick, Diourbel, Thiès et Dakar”, annonce l’ANACIM.

“La chaleur humide persistera à l’intérieur du pays avec des températures maximales qui varieront entre 31°C et 40°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensités faibles à modérées”, ajoute l’Anacim.