Arrestation d’Amadou Ba : Juan Branco avoue être l’auteur de la publication des documents

Amadou Ba, membre du parti des patriotes, a été arrêté suite à l’émission Ndoumbélane sur la Sen TV. Selon son avocat, il lui est reproché d’être l’auteur de la publication du document sur la santé d’Ousmane Sonko, considéré comme étant de nature à compromettre la sécurité de l’Etat.

Sur le réseau social X, Juan Branco, avocat d’Ousmane Sonko, révèle être l’auteur de la publication de ce document. Il déclare qu’il n’en a pas parlé avec Amadou Ba. Voici la publication de Juan Branco.

Ce sont ces mensonges qui mettent en danger la sécurité des sénégalais, et non le fait de les exposer. L’Etat du Sénégal se déshonore en poursuivant ses fils pour les faire taire. Pour les empêcher de dire la vérité sur ceux qui se sont pris de les diriger. Nous sommes à quatre mois d’une élection cruciale et M. Ba, comme M. Sonko et les 1500 autres prisonniers politiques entassés à Rebeuss et ailleurs, doivent être libérés.

Il nous faut nous mobiliser. Partagez. Luttez. Résistez », a-t-il publié.