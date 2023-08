Ce samedi 5 Aout, notre Parti Patriotique du Millenium a officiellement présenté son programme qui tourne autour de 19 chapitres dont 15 défis centraux.

Le livre programme traite de tous les leviers sur lesquels s’appuyer pour développer le Sénégal…

L’éducation, l’Agriculture, la Santé, la Sécurité et la Défense, le Pétrole et le Gaz, les Mines, l’industrie, l’Economie, les Finances, le Sport et l’Industrie du Bien être, l’Entreprenariat, les services publiques(Eau, Electricité, Télévision, Télécoms, Postes, Assainissement et c.).

Il y est fait un état des lieux pour chaque secteur d’activité puis les contraintes et problèmes ont été identifié. Ensuite, le leader de l’APM, Youssoupha MBODJ a proposé des solutions et remèdes.

Au début du livre le concept de Millénium y a été détaillé; sur la toute fin les 19 Actes fondateurs du Millénium ont été cités et résumés.