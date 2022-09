En prélude au forum mondial de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam a procédé ce jeudi à l’installation du comité de pilotage présidé par le maire de la ville de Dakar et du comité scientifique présidé par le RECTES. Le forum se déroulera à Dakar du 1er au 6 mai 2023.

La mission qui a été assignée à Barthélemy Diaz par Zahra Iyane Thiam est de fixer les orientation stratégiques du forum, de coordonner la participation des Institutions et, en rapport avec les parties prenantes, participer à la mobilisation des ressources humaines, financières et logistiques nécessaires au bon déroulement des activités, de superviser et de valider les travaux du comité d’organisation et du comité scientifique, de veiller à la qualité de la participation du Sénégal, et de promouvoir le forum au niveau national et international.

Prenant la parole,Barthélemy Diaz à indiqué :” ce forum permet à la ville de Dakar d’emmener l’humain au cœur de nos priorités, de nos politiques et de nos urgences . L’économie sociale et solidaire a été déjà une réalité pour nous en Afrique. Cet accompagnement est déterminant, car il nous permet de projeter une image forte d’un Sénégal de l’économie sociale et solidaire. Je remercie le gouvernement pour le vote de la loi d’orientation sur l’économie sociale et solidaire qui donne de nouvelles compétences aux collectivités territoriales dans le développement économique en matière de promotion et de financement des acteurs du secteur”

Les Échos