L’association “And Samm Jikko” se veut formelle. Les homosexuels ne vont pas être à leur aise au Sénégal. En conférence de presse, hier jeudi 8 avril, l’association propose une loi criminalisant l’homosexualité.

” Nous avons été informés de l’agenda qui est en train d’être déroulé dans ce pays et nous sommes allés voir les autorités. Nous nous sommes rendus au bois sacré, nous avons contacté l’Eglise et toutes les autorités religieuses, mais ce n’est pas seulement une question de religion, c’est une question de société et nous allons prendre en main et combattre “, explique-t-il.

A en croire le coordonnateur,” toute initiative en provenance des religieux est traitée avec légèreté par l’Etat du Sénégal “. Ainsi, l’association “ compte organiser une journée nationale de refus de l’homosexualité au Sénégal, le 23 mai 2021 par un sit-in à la place de la Nation à 10 heures et partout dans le pays “.

L’association a interpellé les chefs religieux de tous bords afin de les inviter à adhérer à leur entreprise de lutte contre l’homosexualité.