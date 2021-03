Les travailleurs de la RTS en sit-in ce matin ” Racine Talla dégage”

Des travailleurs de la RTS seront en sit-in ce matin, dans l’enceinte du Triangle Sud. Ils annoncent qu’ils vont tous arborer des brassards rouges pour protester contre certains agissements de leur directeur général Racine Talla.

Ainsi, “les syndicalistes de la RTS ne comptent nullement laisser le directeur général Racine Talla dormir tranquillement ces temps-ci’’, lit-on dans un communiqué reçu hier à “EnQuête”.

Dans leur note, ces travailleurs réunis autour du Synpics et de la CNTS “dénoncent l’instrumentalisation du dossier des terrains par Racine Talla, regrettent la gestion calamiteuse de la RTS, engage le Synpics à procéder au renouvellement de son bureau”.

Par ailleurs, et pour maintenir la cadence, disent-ils, ils appellent leur DG à “respecter la volonté manifeste des travailleurs de signer l’accord sans la clause de mobilité et sans condition, demandé à réduire les écarts de traitement au profit de la majorité des agents et, enfin, fustigé le comportement irresponsable du directeur général et certains de ses directeurs qui menacent les agents de représailles”.

Ces travailleurs informent qu’ils ne comptent pas s’en arrêter-là. En effet, préviennent-ils, si M. Talla ne donne pas un écho favorable à leurs requêtes et dans les meilleurs délais, “un plan d’action sera déroulé pour le faire plier”.

