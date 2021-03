Congo – Sénégal : Match de ce vendredi, Aliou Cisse à l’offensive

Malgré la qualification acquise dès la quatrième journée de ces éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de Cameroun 2021, le Sénégal veut terminer en beauté son parcours. C’est pourquoi son sélectionneur, Aliou Cissé, a rappelé tous ses joueurs cadres pour les deux dernières sorties contre le Congo (ce vendredi) et Eswatini (mardi prochain). Il assure ainsi que son équipe va engager le match de ce soir pour essayer de battre les «Diables rouge» du Congo.

C’est ce vendredi, à 16 heures Gmt, que les «Lions» du Sénégal vont descendre sur la pelouse du stade Massamba Débat de Brazzaville pour affronter les «Diables rouge» de la République du Congo. Un match qui entre dans le cadre de l’avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de Cameroun 2021. Mais malgré la qualification déjà acquise depuis la quatrième journée, après la double confrontation contre la Guinée Bissau, le coach des «Lions», Aliou Cissé est toujours assoiffé de victoire. Il l’a fait savoir, hier, lors de la conférence de presse d’avant match. A l’en croire, tous les matchs comptent. Et l’enjeu de ces matches, selon lui, «c’est de réaliser le carton plein dans ces éliminatoires, mais aussi il y a le classement de la Fifa», rappelle-t-il.

En effet, le Sénégal, depuis quatre ans, trône sur le sommet du continent noir. C’est pourquoi, Aliou Cissé affirme que son équipe jouera à fond ces deux prochaines sorties de ces éliminatoires. «J’entends beaucoup de gens dire que c’est un match sans enjeu pour le Sénégal. J’ai envie de dire que dans le sport de haut niveau, il n’y a pas de match sans enjeu. Il reste un match difficile, parce que vous l’avez dit, le Congo a besoin de se qualifier et les matches Sénégal-Congo ne sont pas faciles», a-t-il rappelé.

En filigrane, le patron du banc de touche sénégalais veut, surtout, voir les nouveaux venus dans la tanière, à l’œuvre. «Dans une sélection, on n’a pas l’habitude de nous voir tout le temps comme en club. Et quand on a des journées comme ça, où l’on est déjà qualifié, le travail doit continuer. N’oubliez pas qu’au mois de juin, on a aussi les éliminatoires de la Coupe du monde. Le Sénégal regorge énormément de joueurs et de potentialités. Ces genres de matches nous permettent d’échanger sur nos stratégies et de donner la chance à nos joueurs qui n’ont pas eu la chance de venir jouer avec nous», a-t-il indiqué.

Sur l’adversaire du jour, Aliou Cissé estime que ce ne sera pas une mince affaire pour les «Lions» dans la mesure où les «Diables rouges» vont vendre chèrement leur peau pour espérer s’adjuger la dernière place qualificative du groupe. «Je n’aime pas parler des adversaires d’autant plus qu’il y’a changement d’entraineur dans cette équipe et on sait que c’est une motivation de plus. Donc, on ne s’attend pas à un match facile. Mon homologue a un plan pour nous contrer et il dispose de très bons joueurs qui pourront faire face à l’équipe nationale du Sénégal», prévient Aliou Cissé.