​CCIAD : le Collège des délégués dénonce une manigance orchestrée par le ministre du Commerce pour maintenir Aly Mboup

Le Collège des délégués de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) a fait face à la presse, ce mercredi pour s’indigner devant l’opinion nationale et internationale des manigances poussant le président de la Chambre de Commerce Daouda Thiam à violer la loi, dit-il, pour faire plaisir à une bande d’intéressés qui soutiennent Aly Mboup au détriment du bon fonctionnement de l’Institution consulaire et en marge des règles en vigueur. Le Collège dénonce des manœuvres qui visent à ramener Aly Mboup aux fonctions de Secrétaire général, après son départ à la retraite acté, il y a quelques semaines.

« Nous vous avons invité à cette conférence de presse pour informer l’opinion publique, les autorités étatiques et dénoncer avec la dernière énergie les manœuvre visant à instaurer le règne de l’illégalité à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). Depuis plusieurs mois, nous avons demandé la mise à la retraite d’Aly Mboup, ancien Secrétaire général, 64 ans révolus. Il a par conséquent largement dépassé l’âge légal de départ à la retraite fixé à soixante ans », déclare Abdoul Aziz Sabaly, membre du Collège des délégués.

Le ministre du Commerce au banc des accusés

Poursuivant ses propos, il précise que : « Des manœuvres contre la légalité venant du ministre du Commerce et des PME, Aminata Assom Diatta, de quelques organisations Syndicales du patronat et de certains membres du Bureau de la Chambre de Commerce cherchent à ramener Aly Mboup à son poste qu’il aurait dû quitter depuis le 31 décembre 2015 ».

Le Collège des délégués a aussi précisé au ministre que le sieur Aly Mboup n’a pas été limogé par le Président Thiam, comme stipulé dans sa lettre demandant le rétablissement de l’ancien Secrétaire Général dans ses fonctions. Il a plutôt été mis à la retraite.

Toutefois, ils demandent au président de la République Macky Sall d’inviter le ministre, Aminata Assom Diatta à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires que le pays s’est librement données en matière de droit du travail.