Zone 18 de Kafountine: Sacrée championne, Tignary de Kassel entre enfin dans l’histoire

Les dieux du football et les ancêtres ont enfin dit oui aux nombreux sacrifices consentis et les prières formulées depuis des siècles et renouvelées chaque par l’ASC Tignary de Kassel. Et c’est hier, dimanche 29 septembre 2024, que le jour tant attendu et que plusieurs générations ont souhaité vivre, est enfin arrivé. Kassel vient de remporter pour la première fois de son histoire dans le domaine footballistique, une finale de Navétane en catégorie sénior à Colomba.

La nouvelle qui a raisonné comme l’annonce d’une nouvelle naissance et difficile à croire pour certains qui n’étaient pas sur place, a provoqué une joie énorme pour tout natif du village situé à 7 kilomètres de Kafountine. Tignary vient désormais en battant l’ASC Kouba et à travers un palmarès réussi pour ses deux catégories cadette ( battue en finale par Kouba ) et senior, de faire son entrée dans la cour des grands et de graver son nom en lettres d’or sur le livre de l’histoire du mouvement Navétane.

Pour rappel, Kassel a aussi remporté sa toute première finale en catégorie cadette en 2016 contre le village de Hillol.