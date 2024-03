Un groupe de personnes interpellé au foyer Halwar de la capitale du Sud. Il s’agit des individus majoritairement des femmes qui ont quitté la Guinée Bissau pour voter au profit du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar dont ils détiennent le Spécimen.

Cette information circule sur les réseaux sociaux en l’occurrence WhatsApp où la vidéo est largement partagée.

Joint au téléphone un jeune membre de la Jeunesse Patriotique du Sénégal section Ziguinchor confirme l’information. Notre interlocuteur précise qu’ils traversaient devant le foyer des jeunes de Halwar où ils ont aperçu un véhicule d’une immatriculation de la Guinée Bissau. Curieux d’en savoir plus, soudainement nous avons aperçu un individu sortir du foyer et qui parle au téléphone sur la situation de ces étrangers. C’est ainsi que nous sommes entrés à l’intérieur et nous y avons trouvé 15 personnes à l’intérieur environ 250 matelas, et nous avons réussi à récupérer 09 carte d’identité nationale biométrique CEDEAO indiquant des lieux de vote dit-il.

Les personnes que nous avons interpellées nous ont donné le nom des éléments de Doudou Ka responsable de la Mouvance Résidentielle résidentielle de la coalition Benno Bokk Yakaar précise -t-il.