Ziguinchor : Sur-stockage des Noix d’Anacarde : Les opérateurs crient leur ras-le-bol

La campagne de commercialisation de noix d’anacarde connaît un dysfonctionnement dans les exportations. Acteurs et opérateurs crient leur désarroi se désespèrent faute de navires pour acheminer les noix de cajou bloquées dans les magasins depuis le début de la campagne. Sur ce, les opérateurs exigent une autorisation pour pouvoir acheminer leurs produits par voie terrestre dans le but d’éviter le sur-stockage.

A en croire les informations de « Sud Quotidien », le président régional de l’Unacois Jappo, Mame Biram Ndiaye se désole de la situation difficile que vivent les producteurs Ndiaye. ‘’La campagne est malheureusement bloquée parce que les magasins sont pleins et n’ont plus d’espaces pour stocker le produit. Et ce qui est déplorable, c’est que le prix au producteur est en train de chuter”, se lamente-t-il.

A cela, s’ajoute aussi une baisse sur le prix de la noix de cajou qui passe de 550 F CFA à 450 F CFA le kilo. ‘’Une véritable catastrophe’’ estime le président de la chambre de commerce de Ziguinchor, qui pointe du doigt la Cosama (opérateur maritime) qui est à l’origine du retard noté sur l’exportation du produit.

Pour rappel, depuis le début de la campagne, les exportations sont aux arrêts, faute de navire, ce qui a causé un dysfonctionnement dans le processus d’exportation.

