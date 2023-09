Ziguinchor : Des jeunes initiés à la citoyenneté par l’armée nationale

L’armée cherche, à travers ce camp citoyen, premier du genre, à offrir aux jeunes Sénégalais un cadre d’initiation à des activités tournant autour de la citoyenneté et des défis sécuritaires actuels, précise le communiqué de presse de l’armée nationale. Les volontaires vont ainsi découvrir les opportunités professionnelles qu’offrent les forces armées.

Durant ces trois jours de campement, ces jeunes vont être formés sur des thèmes relatifs “aux symboles et institutions de la République, le patriotisme, la citoyenneté et le civisme ; un aperçu sur la défense nationale, les connaissances des armées tournant autour des grades et appellation, les menaces et les défis sécuritaires nationaux et locaux, les gestes qui sauvent les vies, la diversité et les questions liées au genre, la sensibilisation sur les réseaux sociaux et la drogue, la communication citoyenne d’une autorité administrative…

Des activités d’intérêt public seront aussi au menu de ces 72 heures de formation. Ce matin d’ailleurs, une activité écocitoyenne de reboisement a été organisée au campus de l’université Assane Seck de Ziguinchor.