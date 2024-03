Ziguinchor : Après la razzia dans la région, la coalition Diomaye Président triomphe du projet

Réunis au niveau de leur siège ce week-end, la Coalition DIOMAYE PRÉSIDENT, à travers le comité électoral communal, a tenu un point de presse pour féliciter et remercier le peuple sénégalais en général et celui de Ziguinchor en particulier d’ avoir accordé leur confiance au candidat Bassirou Diomaye Faye lors de l’ élection présidentielle du 24 mars 2024 au niveau de la commune de Ziguinchor pour avoir contribué massivement et de façon décisive à la victoire éclatante ( autour de 77% des suffrages valablement exprimés) de ce dernier dès le premier tour.

Selon le porte-parole du jour et non moins Coordonnateur du comité électoral communal, M. Seydou Mandiang , ” cet excellent résultat obtenu au niveau de la commune de Ziguinchor est le fruit d’un travail acharné et sans relâche sur le terrain, en dépit de la décision du président Macky Sall d’ annuler son décret convoquant le corps électoral pour le vote du 25 février 2024.”.

Depuis lors, poursuit -il, “notre courage et notre engagement en bandoulière, dans une posture de défiance, nous n’ avons pas arrêté de sillonner la commune à la rencontre des populations à travers des activités de porte à porte et des caravanes de sensibilisation, malgré les difficultés du contexte et l’ incertitude quant à la date encore inconnue de l’ élection “, explique t-il.

C’est pourquoi, justifie Seydou Mandiang, ” ce travail à la base a permis de rafler la mise au niveau de tous les centres de vote de la commune avec un minimum de 62,94% au niveau du centre de vote du dispensaire de Santhiaba et un maximum de presque 90% à Diabir ” , se réjouit -il.

C’est donc, tient à préciser le Coordonnateur du comité électoral communal M. Seydou Mandiang, ” le lieu de féliciter tous les comités électoraux pour cet excellent résultat obtenu mais aussi de souligner que la coalition a pu compter sur la jeunesse patriotique qui n’ a ménagé aucun effort pour la réussite de cette campagne électorale”, declare t-il.

Dans le même ordre d’idées, M. Seydou Mandiang de magnifier l’ importante contribution des femmes à cette victoire éclatante du 24 mars 2024.

Car comme il le souligne si bien en ces termes : ” Personnellement, j’ ai été impressionné par l’ engagement et la détermination des femmes pour le triomphe du Projet. En effet, malgré leurs nombreuses charges familiales, elles ont toujours été présentes du début jusqu’à la fin du processus. C’est l’ occasion pour moi de leur rendre un vibrant hommage “, martèle t-il.

C’est pourquoi, jubile t-il, en s’ adressant à ses camarades, en ces mots pour leur dire :” Chers frères et sœurs patriotes, soyons fiers de nous car le système est tombé grâce à nous. Il fallait le faire, nous l’ avons fait “, exulte t-il.

Et de terminer son speech avec des propos doux teintés d’ éloges et de reconnaissance et de souhaits à l’ endroit de leur mentor, le Président Ousmane Sonko, principal artisan de cette prouesse électorale mais aussi de Bassirou Diomaye Faye pour sa mission en déclarant ceci :

“Mon dernier mot sera de rendre un vibrant hommage mérité, à notre mentor, notre guide politique et notre référence, celui grâce à qui tout ceci est devenu possible aujourd’hui. Je veux nommer le président Ousmane SONKO. Qu’ Allah le préserve et éclaire notre chemin vers un Sénégal souverain, juste et prospère avec le président Diomaye “, conclut-il.

C’est dire que ce point de presse tenu aux lendemains de l’ élection présidentielle du 24 mars 2024, par delà de revêtir un caractère strictement symbolique et solennel, restera sans doute gravé dans les annales du parti PASTEF à Ziguinchor et au delà, mais également marquera un tournant décisif dans la prise en compte des intérêts et doléances des militants et militantes de la partie Sud du pays.

Oumar Jean DIATTA (Ziguinchor).