Yancoba Diatara attaque sévèrement Ousmane Sonko suite à sa déclaration au grand rassemblement à la place de la nation.

Le ministre de l’économie numérique et de télécommunication , Yancoba Diatara s’érige en bouclier pour faire face à l’opposition particulièrement à ousmane Sonko qu’il qualifie de rebelle et d’instigateur à l’insurrection populaire .

Ce Membre de la coalition Beno Bokk Yakar met en garde l’adversaire politique et l’appel aux respect strict des Institutions de ce pays et la décision du conseil constitutionnel en vue des élections législatives du 31 juillet prochain .Il dit prêt à descendre sur le champ politique émaillé d’invectives et d’injures ces derniers temps et recadrer ces adversaires qui sèment le trouble dans ce pays. Il rappelle en outre les valeurs qui ont fait du Sénégal un comme sur la scène internationale .

Alicia Preira