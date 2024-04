Espagne: Xavi va finalement rester entraîneur du FC Barcelone (club à l’AFP)

“Se queda”: après avoir annoncé fin janvier qu’il quitterait son poste à la fin de la saison, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez “va rester” finalement sur le banc de son club de toujours, a confirmé le Barça à l’AFP mercredi.

Comme l’affirmaient ces dernières heures les médias espagnols, le technicien catalan, qui avait prolongé jusqu’en 2025 à l’automne dernier, a accepté d’honorer son contrat, au terme d’une journée de réunions avec ses dirigeants, son président Joan Laporta et le directeur sportif Deco.

L’ancien milieu de terrain avait pourtant annoncé qu’il quitterait le Barça “le 30 juin”, à la suite d’une série de mauvais résultats au mois de janvier ponctuée par une humiliation à domicile contre Villarreal (5-3), estimant alors que “son rêve” d’entraîner son club formateur était devenu une expérience “cruelle et désagréable”.

Dès les jours qui ont suivi cette annonce, le président Joan Laporta avait exprimé son souhait de voir l’ancien capitaine emblématique des Blaugranas changer d’avis, alors que le Barça reste toujours dans le rouge financièrement, apparaissant incapable de s’offrir un nouveau coach de calibre international.

Un temps évoqué, l’une des seules pistes réalistes menant à l’ex-défenseur mexicain Rafael Marquez, actuellement à la tête de l’équipe B, n’a pas convaincu la direction, et les rumeurs Hansi Flick ou Roberto De Zerbi se sont vite calmées.

Ce revirement intervient paradoxalement après une semaine noire pour le Barça, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain (4-1) mardi et battu au Santiago Bernabéu dans le Clasico face au Real Madrid (3-2).

Avec onze points de retard sur son grand rival, le champion d’Espagne se dirige vers une saison blanche, alors qu’il avait repris espoir après avoir touché le fond pendant l’hiver. Mais il pourra poursuivre “sa reconstruction”, grâce notamment à l’émergence des pépites du centre de formation lancées par Xavi: Lamine Yamal, 16 ans, Pau Cubarsi, 17 ans, et Fermin Lopez, 20 ans.

Xavi Hernandez était au départ venu porter secours à son club de coeur en 2021, à l’un des moments les plus difficiles de l’histoire de Barcelone, dans une situation économique et sportive catastrophique après le départ de Lionel Messi. Il était parvenu, dès sa première saison, à redresser la barre en remportant le titre en Liga et la Supercoupe d’Espagne.