Washington s’efforce de rassurer son allié ukrainien après la fuite de documents secrets

Dans ces documents apparus sur internet et dévoilés par la presse américaine, les services de renseignements américains s’interrogent sur la capacité de l’armée ukrainienne à mener la contre-offensive annoncée et préparée depuis des mois.

Washington veut rassurer l’Ukraine sur la solidité de son alliance et de son soutien après la fuite de documents secrets plutôt embarrassants pour les États-Unis. Depuis la divulgation de documents secrets révélant encore une fois l’ampleur de l’espionnage américain, y compris envers ses alliés, les responsables américains s’emploient à rassurer leurs interlocuteurs, dont Kiev.

C’est d’abord Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui a décroché son téléphone pour en parler avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba, et pour lui assurer du soutien indéfectible de son pays. C’est également le secrétaire à la Défense américain, Lloyd Austin, qui s’est entretenu avec son homologue ukrainien Oleksiï Reznikov, déclarant à la suite de cet entretien que les Ukrainiens disposaient, selon lui, « des capacités dont ils ont besoin pour continuer à réussir ».

Dans les documents du Pentagone qui ont été divulgués, les services américains ne cachent pas leurs doutes et leurs inquiétudes vis-à-vis des capacités militaires des Ukrainiens, non pas pour se défendre comme ils le font avec succès depuis un an, mais pour mener cette fameuse contre-offensive qui doit leur permettre de reprendre du territoire aux Russes, soit à l’Est, soit dans le sud du pays.

Formation insuffisante, manque de munitions…

Selon les documents analysés par le Washington Post, les services américains s’inquiètent de « déficiences persistantes dans la formation des hommes et dans les réserves de munitions », ce qui pourrait mettre « à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l’offensive ». Le document conclut que les Ukrainiens ne pourraient obtenir que de « modestes gains territoriaux » face aux Russes – bien loin des succès enregistrés à l’automne dernier.

Les Américains s’inquiètent également, indique l’Agence France-Presse, de l’état préoccupant des défenses aériennes ukrainiennes qui pourraient se retrouver à court de munitions d’ici à la fin du mois de mai. Des signaux bien peu encourageants donc, à l’approche de la contre-offensive, et qui contrastent très nettement avec le discours de confiance dans les capacités militaires ukrainiennes, officiellement adopté depuis des semaines par l’administration américaine.