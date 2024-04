Wakhinane-Nimzatt : Le taximan qui agressait ses clientes arrêté par la police

Auteur de plusieurs agressions sur la VDN3, le taximan B. T. est tombé dans la nasse des hommes du lieutenant Djibril Cissé. Seneweb revient sur les détails de l’enquête.

Ce mardi 9 avril 2024, le poste de police de Wakhinane-Nimzatt a déféré le chauffeur de taxi B. T. pour vol commis avec violence, avec usage de moyen de transport, violence et voie de fait. Ce taximan est l’auteur de plusieurs agressions nocturnes sur la VDN3. Ce dernier ciblait des clientes qu’il dépouillait de leurs biens. Une fois sur la VDN3, le taximan simulait une panne et s’arrêtait pour vérifier son moteur. C’est sur ces entrefaites qu’il menaçait sa cliente et lui réclamait tout ce qu’elle avait par-devers elle. Paniquée, elle s’exécutait. Son forfait accompli, B. T. l’abandonnait dans la pénombre et disparaissait avec son taxi.

Grâce à ce modus operandi, B. T. a emporté de fortes sommes d’argent, des perruques, des téléphones portables appartenant à des femmes selon des sources de Seneweb. Sous le coup de plusieurs plaintes dans les commissariats, le taximan agresseur a été finalement arrêté par les policiers du poste de Wakhinane-Nimzatt.

En effet, une de ses victimes avait pris le soin de relever le numéro de la plaque d’immatriculation du taxi, lors d’une course nocturne. Après son agression sur la VDN3, elle a communiqué le renseignement aux hommes du lieutenant Djibril Cissé. Ce qui a permis aux enquêteurs de lui mettre le grappin. Cinq femmes se sont présentées à la police, à la suite de l’annonce de l’arrestation de B. T. Elles ont toutes reconnu formellement le taximan comme étant leur agresseur.