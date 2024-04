La composition du gouvernement du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier Ministre continue de faire débat. Au-delà des féministes, qui déplorent le nombre insuffisant de femme dans ce premier gouvernement des antisystèmes, certains jeunes favorables à la cause panafricaine interpelle le chef du gouvernement par rapport au conflit de compétence et idéologique. C’est le cas de Souleymane Gueye qui fait cette alerte à travers sa contribution parcourue par la rédaction de nemainfo.com.

Aujourd’hui, la RTS1 nous a gratifié de belles images du premier conseil des ministres du Président Bassirou Diomaye Faye. Au-delà des sourires et des apparences, se cache une réalité volontairement ignorée : celle des idéologies et des convictions qui façonnent les actions de nos dirigeants.

L’’examen du gouvernement en place ne saurait se limiter à une simple liste de qualifications académiques. Au-delà des CV, il est impératif d’interroger les orientations idéologiques et les convictions des membres du gouvernement de Ousmane Sonko.

Des incohérences idéologiques flagrantes se dessinent au sein de ce gouvernement. Il est crucial de reconnaître que la compétence « technocratique » ne peut compenser un manque de cohérence idéologique.

La nomination d’un libéral affirmé, au ministère de l’économie, par exemple, semble en désaccord avec la vision d’un État interventionniste telle qu’énoncée dans le PROJET. De même, la présence d’un secrétaire général du gouvernement favorable au maintien du CFA soulève des interrogations quant à la réalisation de la promesse d’une véritable souveraineté monétaire.

En matière agricole, les contradictions sont tout aussi frappantes. Alors que l’on prône le modèle agrobiologique familial et les coopératives, la désignation d’un ministre de la souveraineté alimentaire grand ambassadeur de l’agro-business laisse perplexe quant à la cohérence des politiques à venir.

En conclusion, cet examen critique révèle que la qualité des technocrates ne suffit pas à compenser un manque d’ancrage idéologique. Il est essentiel que les ministres adhèrent pleinement à l’idéologie panafricaine de gauche sous-tendant les objectifs du PROJET plébiscité par les sénégalais. Car sans cette cohérence idéologique, même les compétences les plus pointues ne sauraient garantir une véritable transformation sociale et politique.

Restons vigilants et exigeants quant aux orientations de notre gouvernement. La construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère nécessite une vision claire et cohérente, au-delà des simples qualifications sur papier.

Du camarade Souleymane Gueye.