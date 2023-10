Vol de tissus : Yaye Fall et le vieux M. Wagne tombent en voulant écouler la marchandise sur le marché

La commerçante F. Fall alias Yaye Fall et le marchand ambulant, M. Wagne respectivement âgés de 42 ans et de 58 ans ont été jugés pour les délits de vol en réunion avec infraction au préjudice de M. Thiaw. En effet, il ressort du procès verbal d’enquête que les prévenus ont cambriolé le domicile du plaignant pour y subtiliser une valise contenant des tissus de valeur estimé à des centaines de milliers de francs CFA que les acolytes ont manifestement cherché à écouler sur le marché. Devant la chambre correctionnelle, ils ont tous deux nié les faits pour lesquels ils sont poursuivis.

« Fatim est venue me proposer des tissus à revendre parce qu’elle me devait de l’argent. Elle m’a demandé de revendre pour y prélever ma créance et lui verser le restant de la somme. Je suis marchand ambulant et on m’a appréhendé sur le terrain où je m’active. », a dit M. Wagne aux cheveux blancs.

Pour sa part, F. Fall dit Yaay Fall réfute les accusations et incrimine son acolyte.

« Le vieux M. Wagne est venu me voir chez moi pour m’accuser de lui avoir fait vendre de la marchandise ce qui n’est pas avérée. Il a été attrapé avec les tissus et il a voulu me faire porter le chapeau », a dit la fille de teint noir à la taille élancée. A la question de savoir si elle connaissait M. Wagne, elle acquiesce.

« Je le connais depuis 22 ans », a soutenu Yaye Fall.

Pour le maître des poursuites, Yaye Fall est une récidiviste pour avoir comparu pour trafic de stupéfiants ce que la plaignante a rejeté. D’ailleurs, le procureur a renseigné que celle-ci était toujours sous contrôle judiciaire.

Quant au vieux Wagne, il a maintenu avoir reçu la marchandise de la dame et qu’il écoulait au profit de celle-ci.

Selon les déclarations du plaignant, M. Diaw contenues dans le Pv d’enquête, Fatim est sa voisine et connaît très bien son domicile mais la prévenue dément.

« Je ne connais pas M. Thiaw sinon je ne perdrai pas mon temps à rechercher son domicile. », a dit F. Fall.

Le parquet a sollicité une application de la loi pénale pour punir les prévenus. Quant à la défense de M. Wagne, elle a déchargé son client en impliquant la responsabilité de Yaye Fall qui, selon elle, a octroyé la marchandise à M. Wagne afin que celui-ci s’en débarrasse moyennant une créance qu’elle lui devait. L’avocat a demandé la relaxe pure et simple de M. Wagne.

F. Fall qui n’avait pas d’avocat a dans sa défense réaffirmé n’être mêlée ni de près ni de loin dans cette affaire de vol en réunion par infraction.

Dans son verdict, le tribunal a déclaré F. Fall coupable pour vol avec circonstances aggravantes et l’a condamné à 1 mois ferme d’emprisonnement.

Pour son acolyte, le vieux Wagne, les faits qui lui sont reprochés ont été disqualifié en recel. Il a été reconnu coupable et condamné à 1 mois assorti de sursis.