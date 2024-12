Vol de bétails : Un réseau de malfaiteurs démantelé à Kolda

A. B. Touré et ses complices tombent. Les voleurs, au nombre de trois, étaient au coeur d’un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le vol de bétail. Neutralisés par la Brigade de recherches de Kolda, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol de bétail commis la nuit avec usage de moyen de transport, complicité et recel. Le préjudice porte sur 3 chèvres et 3 cabris. Ils ont tous été inculpés et placés en garde à vue, rapporte L’Observateur.

Touré, cerveau de la bande, âgé de 34 ans, a été alpagué au marché à bétail de Kolda. Pour se tirer d’affaire, le suspect dira aux policiers avoir «vu ces animaux errants» et qu’il «les gardait [depuis] dans son enclos». Soumis à un feu rouleau des questions, il finira toutefois par tout avouer, confiant avoir vendu, le 28 novembre dernier, une chèvre et un cabri à M. Diallo et O.M. Ba. Ces derniers seront cueillis dans la foulée, poursuit le journal.

La même source souffle qu’avant de conduire les limiers dans les sous-bois au quartier Médina Chérif où il avait caché une chèvre volée, Ab. Touré a balancé le nom de «l’assistante au délégué du quartier de Château d’eau» comme la personne qui a délivré un «laissez-passer». Un document qui lui a permis de «revendre les bêtes volées».

Une perquisition effectuée par les limiers à son domicile a permis la découverte d’une autre chèvre et deux cabris, tous volés, complète L’Obs.