La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Kolda a rendu son verdict dans une affaire qui a suscité une forte émotion chez les populations du Fouladou. Ousmane Mballo, un ouvrier âgé de 28 ans, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle après avoir été reconnu coupable de viol et d’acte contre nature.

Les faits remontent à plusieurs mois lorsque le mis en cause a agressé un garçon de 12 ans en pleine brousse. Lors de son audience, Ousmane Mballo a avoué les faits devant le tribunal. Cependant, il a été relaxé des accusations de pédophilie et de détournement de mineur, le tribunal ayant estimé que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour retenir ces infractions.

Du côté de la famille de la victime et des associations de défense des droits de l’enfant, ce verdict est une source de véritable soulagement. De nombreuses voix se font entendre pour réclamer une meilleure protection des mineurs et des sanctions beaucoup plus sévères contre ces actes qualifiés de crimes sexuels.

Dans la capitale du Fouladou, l’urgence reste la sensibilisation de la population pour mieux lutter contre les violences sexuelles, surtout chez les mineurs. Dans tous les cas, le comité départemental de la protection de l’enfance est à pied d’œuvre dans ce combat épique contre les malfaiteurs.