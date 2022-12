Violence à l’assemblée nationale : Pourquoi la justice n’a pas encore mis la main sur les députés du PUR ?

Avec la rumeur qui faisait état d’une situation de « fugitif » des députés Massata Samb et Mamadou NIANG, nous nous sommes basé sur leur plainte pour conclure qu’ils sont pas en fuite. Ces juste une question de logique. Quelqu’un qui fuit la justice, ne peut pas songer à saisir cette même justice.

Les informations sur les députés Massata SAMB et Mamadou NIANG du PUR ont évoluées sur cette affaire.

En effet, la justice a donné ordre de les interpellé mais les parlementaires sont dans une situation difficile d’accès.

Les forces de défense et sécurité les ont localisées chez eux. Pour le cas de L’honorable Massata, une fois chez lui à tivaone, ce dernier a quitté les lieux. Les hommes en tenue l’ont suivi et il est entré dans le domicile du guide des Moustachidine et ses suiveurs ont rebroussé chemin. D’après des sources proches de chez Serigne Moustapha SY, ces hommes en question n’étaient pas plus d’une dizaine.

Concernant Mamadou NIANG, les OPJ ont fouillé toutes sa maison à Gandigal.il n’y était pas. Nos sources nous renseignent qu’il se trouve chez Le responsable Moral des MWMD.

La question qui se pose est alors de savoir pourquoi après avoir identifié les lieux où ils se trouvent, pourquoi ne sont-ils pas entrés pour les arrêter. En tout cas ils ont effectivement déposé plainte contre la députée Amy NDIAYE Gniby