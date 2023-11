La ville Sainte de Touba ne colle plus avec la politique

Si Touba n’a pas, dans les textes, un statut spécial, la ville a quand même ses spécificités. De la liste unique durant les élections locales au bannissement des activités politiques dans la ville sainte par le Khalife, Serigne Mountakha Mbacké, les rapports entre Touba et la politique ne sont pas toujours lisses.

Touba a été fondée en 1887 par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Avec ses disciples, il a construit l’une des plus grandes villes religieuses du pays. Ces dernières années, la cité religieuse a connu une nette expansion. Son poids électoral est donc non négligeable en plus de la dimension affective avec la confrérie mouride. C’est l’une des explications du défilé des hommes politiques dans la ville notamment à chaque veille d’échéances électorales. Si durant les élections présidentielle et législatives, les politiques dictent leur loi, aux élections locales, le Khalife de Touba montre toute son autorité. La seule liste qui part en compétition est celle de l’autorité religieuse. En termes clairs, le Khalife désigne lui-même le maire de la ville.

Garre aux autorités politique qui voudrons s’impliquer dans la Ville Sainte de Touba pour les élections présidentielle de fevrier de 2024.