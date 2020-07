Vélingara : Inauguration d’une ferme horticole départementale du PPDC pour l’emploi des jeunes à Linguewal.

Les populations de Linguewal et villages environnants de la commune rurale de Kandiaye, dans le département de Vélingara, (sud) se sont réunies hier lundi 20 juillet 2020, pour assister à l’inauguration de la ferme horticole de ladite localité, à l’initiative du gouvernement du Sénégal par le biais du projet pôle de développement de la Casamance (PPDC) en synergie avec l’agence nationale d’insertion et de développement agricole (ANIDA).

La réception de cet ouvrage par le maire de la commune de Kandiaye Dr Aliou Baldé, des représentants du projet pôle de développement de la Casamance et l’agence nationale d’insertion et de développement agricole a permis de lancer officiellement les activités de la ferme, pour faciliter l’insertion des jeunes dans le secteur horticole et lutter contre l’insécurité alimentaire. « Financée par la banque mondiale pour une somme de 110 millions de francs CFA, cette ferme qui s’étend sur une superficie de 10 hectares permettra non seulement de lutter contre l’émigration clandestine et l’exode rural des jeunes mais aussi de les sensibiliser sur la question de l’emploi rural décent et des opportunités d’emploi dans le secteur de l’agriculture au sens large » a affirmé Ousseynou Konaté, le responsable de la chaîne de valeur du PPDC.

Selon lui, faire une ferme est une chose, l’a valorisée et l’a rentabilisée en est une autre. Donc c’est l’occasion pour eux de sensibiliser les populations bénéficiaires de cet ouvrage sur l’exploitation. Soulignant les efforts du gouvernement pour l’implantation de ces fermes horticoles dans la région naturelle de la Casamance afin de faciliter l’insertion des jeunes et des femmes du monde rural, le maire de Kandiaye a salué à cette occasion l’engagement et l’accompagnement d’ANIDA dans ce sens. « J’aimerais dire toute ma satisfaction et mon optimisme pour la réussite de ce ferme, qui sans doute, saura, de par ses résultats, réduire drastiquement les effets néfastes de l’émigration clandestine au niveau des jeunes de cette localité et servir en même temps de modèle d’insertion pour les femmes dans les activités génératrices de revenue », a indiqué Dr Aliou Baldé.

Par ailleurs, l’édile de Kandiaye a lancé un appel solennel à la population de la zone de Linguewal à l’engagement participative, au travail pour qu’au demeurant cet ouvrage soit cité comme un modèle de réussite. Et de poursuivre qu’il ne souhaiterait pas que tous ces efforts consentis soient vaines à l’instar des fermes « Natangué » qui lui font grincer les dents, parce n’étant pas bien valorisées. Interrogé sur la question du bradage des terres au profit des exploitants privés, le maire de la commune de Kandiaye est catégorique. « J’ai l’habitude de dire que la terre n’est pas élastique alors que la population augmente. C’est pourquoi, je refuse et je ne participerai jamais au bradage des terres de ma commune. D’ailleurs, cette ferme en est une parfaite illustration sur la protection de nos terres. Aujourd’hui, Si elle est implantée ici, c’est parce qu’il y a de l’espace exploitable » a laissé entendre Dr Aliou Baldé.

Le projet pôle de développement de la Casamance est convaincu que le contexte actuel et face aux nécessités du pays, cette ferme peut être un outil efficace pour le renforcement de la sécurité alimentaire, la réduction de la vulnérabilité et le développement locale et sera une contribution significative à la modernisation de l’agriculture familiale.