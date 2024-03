Oh quelle belle image! Amadou Ba dans les bras de Khalifa Sall. On se tape l’accolade. On prie l’un pour l’autre. En toute décontraction et en toute complicité. L’image est forte. Elle est symbolique. Mais elle est surtout belle. Elle exprime le fair-play, le sens des responsabilités mais surtout le dépassement de soi et le patriotisme. Ce n’est guère surprenant, venant de ces grands commis de l’Etat. Ce sont des hommes d’Etat. Des amoureux du Sénégal, dont la seule ambition est d’offrir un mieux-être à leurs concitoyens.

On connaît certes l’amitié dans la vraie vie, entre Amadou Ba et Khalifa Sall. Mais ils restent quand même des adversaires politiques en prélude au scrutin du 24 mars 2024. Les deux candidats, tout de blanc vêtu, donnent l’exemple aux hommes politiques qui se regardent en chien de faïence. Ils démontrent qu’adversité ne signifie pas relations conflictuelles. Elle peut être saine et constructive. La preuve par l’image.

Benno, une machine électorale

Avant de tomber sur la caravane du Président Khalifa Sall, la machine du candidat Amadou Ba, avait fini de convaincre qu’à mesure que la campagne avançait, elle devenait plus rodée. Tel un rouleau compresseur, AB2024 déroule avec aisance et précision. Faisant chavirer les cœur et drainer des foules impressionnantes. La première étape, ce dimanche 17 mars a été Kédougou ou l’ancien Premier ministre s’est rendu en début de matinée en compagnie de son successeur, Me Sidiki Kaba. Il y a été accueilli par une forte mobilisation qui témoigne de l’union sacrée des responsables locaux.

Aussitôt cette étape bouclée, Amadou Ba retrouve sa troupe à Tamba pour faire cap sur Velingara et la verte Casamance.

Désormais, la poussière, la «sécheresse» et élévations de terres, font place à un tapis herbacé et une verdure luxuriante. Kolda est à 223 kilomètres. Mais n’est qu’une étape intermédiaire pour AB2024 qui a, d’abord rendez-vous à Velingara avant de finir sa journée, à Sedhiou la capitale du Pakao et du Balantacounda.