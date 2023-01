Usain Bolt ruiné…

Usain Bolt, l’ex-sprinteur jamaïcain, a été victime d’un probable vaste système de fraude et il aurait perdu la somme de 12 millions d’euros.

L’entreprise Stocks and Securities Limited est sous le viseur de la justice jamaïcaine depuis quelques jours pour une fraude qui aurait touché Usain Bolt, l’ex sprinteur jamaïcain. La somme concernerait plusieurs millions de dollars.

L’entreprise en question, Stocks and Securities Limited, a été placée sous «surveillance renforcée» par la Commission des services financiers (FSC) de Jamaïque, le temps de procéder aux investigations. TVJ News, une chaîne de télévision jamaïcaine, estime elle que 30 millions de dollars, soit 27,6 millions d’euros, entreraient dans ces accusations de fraude, dont 6 millions appartiendraient à Usain Bolt. Selon certaines sources, il ne resterait que 11.000 euros sur le compte du Jamaïcain.

Le manager de Bolt, Nugent Walker, a indiqué que le recordman du 100 m et du 200 m désormais à la retraite, avait investi cet argent il y a une dizaine d’années.

«Ce compte constituait la retraite de M. Bolt et de son épargne à vie, explique-t-il. C’est une nouvelle affligeante pour tout le monde, et certainement pour M. Bolt, qui a établi ce compte dans le cadre de sa pension privée.».