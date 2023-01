Mercato hivernal : Everton veut doubler Lorient et recruter Bamba Dieng

Alors que son côté, Javier Ribalta s’est entretenu avec les représentants du joueur et est même parvenu à trouver un accord, selon nos informations. Une affaire rondement menée et un transfert imminent ? C’est bien connu, dans le football rien n’est simple. Car deux données importantes n’ont pas été prises en compte dans l’opération. A savoir la volonté de Moffi de filer à l’OGC Nice, lui qui se voyait déjà sur la Côte d’Azur. Conscient de cela, Pablo Longoria a pris les choses en main et tente de convaincre l’attaquant lorientais d’accepter de rejoindre l’OM.

Mais le boss de l’OM a un autre problème de taille, Bamba Dieng. Alors que le champion d’Afrique s’était mis d’accord avec Lorient, il y a désormais un doute. La raison ? L’approche d’Everton qui souhaite le recruter dès cet hiver. Les Toffees, qui cherchent un attaquant, se sont heurtés au refus de Moussa Dembelé et se sont mis en tête désormais d’arracher Bamba Dieng à l’OM. Le joueur, déjà proche de rejoindre Leeds il y a quelques mois, préfère rejoindre la Premier League que de rester en Ligue 1.

Le deal est donc encore loin d’être bouclé malgré un accord entre Lorient et l’OM. Les deux joueurs inclus dans le deal sont désormais la clé de l’opération, qui prend une incroyable tournure. Tapi dans l’ombre, l’OGC Nice suit tout cela avec attention et espère toujours récupérer Terem Moffi d’ici la fin du mercato hivernal… Suite du feuilleton au prochain épisode.