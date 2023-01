Le Président Macky Sall gagnera les élections de 2024 avec plus 56% au minimum. Scientifiquement, numériquement, politiquement et électoralement BBY est majoritaire et notre électorat en valeur encadrée numérique est de : 55,98 < 56,79< 61 ,09 %. Excepté du capital sympathique du Président Macky SALL estimé de 10 à 20%.

Si tous les ministres, Dg, Honorables et PCA fassent le travail correctement, leur pourcentage électoral totale gravite autour de 51% et plus le capital sympathique du Président on peut avoir plus de 61% en 2024 .

Et voici la démonstration très rigoureuse, c’est la raison pour laquelle, l’opposition ne veut pas que le Président Macky Sall se présente pour les élections de 2024. De toutes les façons le président Macky Sall est notre candidat pour 2024.

On ne peut pas bénéficier des privilèges du président et rester inerte et aphone voir même insensible face aux attaques de l’opposition. Chers ministres, DG et honorables et PCA sortaient de vos bureaux, le combat se gagne sur le terrain.

Statistiquement: Si le potentiel électoral de chaque ministre pouvait faire voter 10 000 personnes cela équivaut à 400 000 électeurs;

Si le potentiel électoral de chaque DG pouvait faire voter 5 000 personnes, cela donnerait à 1 000 000 électeurs

Si le potentiel électoral de chaque honorable député était de 1000, cela donnerait 83.000 électeurs.

Si le potentiel électoral de HCCT était de 500, cela donnerait :75 000 électeurs

Si le potentiel électoral de chaque membre du CESE était de 500 , cela donnerait :75 000 électeurs .

Si le potentiel électoral de chaque PCA était de 500,cela donnerait 500.000 électeurs. Et donc le nombre de votes numériquement et concrètement serait : 400 000 +1 000.000 +83 000 + 75 000 + 75 000 +500 000 = 2 133 000 électeurs .

Scientifiquement si chaque personne qui se bénéficie d’un décret du président ou bien d’un poste électif faisait ce qu’il doit faire sur le terrain, Son Excellence Excellence Monsieur le Président Macky Sall pouvait même ne pas battre campagne, parce-que nous gagneront de plus de 57%.

NB: il faut que tous les responsables et militants se battent pour tous les jours

Honorable Samba Ndong Responsable politique APR Biscuiterie et Coordonnateur National de la COJECAR.