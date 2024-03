C’est une information de taille que viennent de livrer à Kéwoulo ses sources proches du palais. Après le rejet de reporter l’élection présidentielle à la date du 2 juin comme l’avait préconisé “le Consensus de Diamniadio”, le chef de Macky Sall aurait décidé de se conformer à la décision du Conseil qui lui avait enjoint d’organiser la présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril prochain.

A en croire nos sources proches du palais, c’est la date du 24 mars qui a été retenue par le chef de l’Etat pour organiser la présidentielle. Contrairement à ce que veulent les enturbannés qui veulent dégommer Amadou Ba pour avoir Abdoulaye Daouda Diallo comme candidat, les juges du Conseil Constitutionnel ont décidé de maintenir intacte la liste définitive des candidats retenus par la dernière décision. Ainsi donc, bien que limogé de son poste de Premier ministre et remplacé par Sidiki Kaba, Amadou Ba reste le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, la coalition de Macky Sall. Et Bassirou Diomaye Faye est le candidat de Pastef du côté des femmes, seule Anta Babacar Ngom est de la course.