C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, le Sniper Jérôme Bandiaky est dans la cave du tribunal de Dakar. Il est conduit auprès du parquet de Dakar par les policiers de la Division des investigations criminelles qui ont eu le privilège de l’interroger au cours des dernières 48 heures.

Arrêté la semaine dernière sur un signalement des autorités judiciaires, Jérôme Bandiaky a été entendu pendant plusieurs heures. Au cours de sa garde à vue, il a été interrogé sur de nombreux sujets dont l’escroquerie et la détention d’arme sans autorisation. Et les découvertes faites dans son appartement de Dakar comme celles constatées à Mbour ont permis aux policiers de comprendre qu’avec Jérôme Bandiaky on est qu’au début d’une enquête qui risque d’être longue et complexe.

A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, “à son domicile de Dakar, les enquêteurs ont découvert la somme d’un million 400 mille Francs CFA, des armes à feu avec munition etc.” Et sur la base de ces éléments, les policiers ont retenu 4 chefs d’accusation à l’encontre de l’ancien Légionnaire. Il s’agit de la “détention d’armes et de munitions sans autorisation administrative”, du “trafic d’armes”, de l’”escroquerie au préjudice de l’Etat”, et de l’”usurpation de fonction”.

En plus de la résidence secondaire de Jérrôme Bandiaky située à Mbour, la police a procédé à la perquisition d’un des domiciles de Farba Ngom souvent fréquenté par le Sniper. Comme Kéwoulo l’avait senti hier, les autorités judicaires envisagent l’ouverture d’une information judiciaire pour mieux cerner le dossier. Et avoir Jérôme Bandjaky sous la main, en le plaçant en détention préventive.