L’affaire des « diamants de Mimran » va connaitre une suite judiciaire. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, l’ancien ministre des mines de Macky Sall dans le scandale d’une transaction concernant le chef de l’État, Macky Sall, l’influent lobbysiste Mamadou Diagna Ndiaye et Jean-Claude Mimran, le patron de la Compagnie Sucrière du Sénégal va encore occuper les devants de l’actualité. Ce matin, Me Daouda Ka, avocat de Aly Ngouille Ndiaye a déposé une plainte au pénal contre l’ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk et candidat à la présidentielle de février prochain.

Selon le ministre Aly Ngouille Ndiaye, il fait l’objet d’une calomnie de la part de Me Moussa Diop et aimerait que le procureur, Abdou Karim Diop, puisse donner une suite judiciaire à cette affaire. Désormais, il appartiendra au parquet de Dakar de faire un soi-transmis à une unité de police ou de gendarmerie qui procédera à des investigations. Au terme de cette enquête, l’affaire sera transmise au maitre des poursuites qui appréciera de donner une suite ou pas à l’affaire. Notons que, de l’issue de ce dossier dépend grandement l’avenir politique immédiate de Me Moussa Diop et de Aly Ngouille Ndiaye, tous deux candidats à la présidentielle.

Anciens collaborateurs de Macky Sall, tous les deux se disent aujourd’hui «opposants au régime» et ne ratent aucune occasion pour dénoncer le pouvoir qui les a fait connaitre des sénégalais. Et, s’il est vrai que, à en croire Me Moussa Diop, Aly Ngouille Ndiaye a travaillé contre les intérêts du Sénégal en complicité avec Macky Sall, il y a problème. L’homme qui chante les vertus aurait partagé des cafards avec les mafiosis.

Mais, il faut, aussi, noter que le règlement de ce dossier peut aller au-delà du délai qui intéresserait les Sénégalais : c’est-à-dire avant la présidentielle de février. Mais au Sénégal, les dossiers judiciaires sont priorisés à la tête du client. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz avec son dossier dormant depuis 12 ans, est le recordman du délinquant – pardon, du criminel- en attente d’une condamnation définitive là où le candidat de Pastef, Ousmane Sonko, a battu tous les records de rapidité dans le traitement de ses dossiers judiciaires.

En ce qui concerne cette plainte de Aly Ngouille Ndiaye, on retient que, au delà de Aly Ngouille Ndiaye, 6 personnalités sont citées. Et elles vont de Macky Sall à Ousmane Cissé en passant Jean-Claude Mimran et Mamadou Diagna Ndiaye, le bras droit du boss de la CSS. Aussi, au delà de cette affaire du « diamant de Mimran », Me Moussa Diop a fait état de l’achat de milliers de fusils de guerre par la présidence de la République du Sénégal sans passer par le circuit normal. Et, jusqu’au moment où on parle tous semblent être intéressés que par l’histoire des diamants occultant la principale source de peur des Sénégalais. Que sont devenues ces armes ? Où se trouvent-elles?