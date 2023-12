Le Groupe Mimran brise le silence: “Les diamants de Me Moussa Diop sont à rechercher dans une mine de mensonges bruts”

Dans un communiqué, publié ce lundi, le groupe Mimran dément les allégations de Me Moussa Diop qui a cité les noms de Macky Sall, de l’ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye et de l’homme d’affaires Jean-Claude Mimran dans une affaire d’attribution d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants.

“En vérité, les diamants de maître Moussa Diop sont à rechercher dans une mine de mensonges bruts qu’il exploite à des fins politiciennes. Pour briguer la confiance des sénégalais, le candidat devrait avoir un minimum de vraisemblance et un maximum d’honnêteté intellectuelle. Drôle d’histoire que cette légende d’exploitation de diamant. Ce doit être l’œuvre d’un contrefacteur en manque d’inspiration pour s’être fourvoyé aussi imprudemment dans la terminologie du lexique administratif en usage”, lit-on dans le communiqué ci dessous.

“Maître Moussa Diop, candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024 a, lors d’une intervention filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, formellement nommé le groupe MIMRAN et ses dirigeants, notamment M Jean Claude MIMRAN et Mamadou Diagna Ndiaye comme parties prenantes dans l’exploitation d’une mine de diamant qui se situerait dans une région du Nord du Sénégal.

Le Groupe Mimran dément fermement ces allégations mensongères qui ne reposent sur aucun fait matériel avéré.

Il n’existe aucune mine de diamants au Sénégal, encore moins au Nord où la contexture géomorphologique des terres n’est pas diamantifère.

La société qu’il prétend être attributaire de « l’autorisation de prospection » et dont le propriétaire serait Jean Claude Mimran n’est même pas connue du Registre minier du Sénégal.

Qu’à ce jour, il n’existe que 2 sociétés bénéficiant de permis de recherche de diamant, 2SH et ICT dans lesquelles Jean Claude Mimran n’a aucune forme de participation.

Il s’agit là d’informations officielles disponibles auprès du Ministère des Mines et accessibles à quiconque aimerait investiguer de bonne foi.

Pour « convaincre » son auditoire, Maitre DIOP s’est livré également, avec emphase, à la lecture et à des commentaires de « correspondances » qu’auraient échangées les parties et qu’il prétend détenir comme preuves.

Sur ce chapitre des « courriers imaginaires », le Groupe précise que M Jean Claude Mimran n’a jamais échangé de correspondances avec Monsieur ALY NGOUILLE NDIAYE sur ce sujet.

En vérité, les diamants de maitre Moussa DIOP sont à rechercher dans une mine de mensonges bruts qu’il exploite à des fins politiciennes.

Pour briguer la confiance des sénégalais, le candidat devrait avoir un minimum de vraisemblance et un maximum d’honnêteté intellectuelle.

Drôle d’histoire que cette légende d’exploitation de diamant. Ce doit être l’œuvre d’un contrefacteur en manque d’inspiration pour s’être fourvoyé aussi imprudemment dans la terminologie du lexique administratif en usage.

Le Groupe MIMRAN prévient qu’il ne saurait avaliser les mensonges à l’endroit de ses dirigeants dans un contexte de compétitions politiques où certains acteurs misent sur la diffusion de fausses nouvelles pour arriver à leurs fins.

Par conséquent, il se réserve le droit d’user des procédures légales idoines pour faire face à tout acte attentatoire à son honneur et à sa crédibilité qui sont les fondements de ses missions depuis plus de 50 ans.”

Le GROUPE MIMRAN