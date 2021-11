L’assemblée nationale du Sénégal vient de finir ses travaux concernant le projet de levée de l’immunité parlementaire des députés El’hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Avec cet acte de souveraineté, les députés composés essentiellement de ceux de la majorité présidentielle ont décidé de livrer leurs collègues impliqués dans des affaires de trafic de passeports diplomatiques et de visa.

Pour rappel, ces deux députés sont soupçonnés d’avoir participé à un grand trafic de visas et de passeports diplomatiques. Député de Sédhiou, Boubacar Biaye a tenu à être présent dans la salle tandis que son camarade, El’hadji Mamadou Sall de Kédougou, a décidé de ne pas venir lors de cette commission plénière. Prenant la parole, comme le lui autorise le règlement de l’Assemblée en la matière, le député Boubacar Biaye -qui s’est défendu tout seul devant l’assemblée- a fait savoir qu’il est d’accord avec la procédure de levée de son immunité parlementaire comme l’a recommandé la commission had-hoc qui a travaillé sur la question.

Mais, il est aussi pressé de laver son honneur devant la justice. En présence du ministre de la justice, Me Malick Sall et face à Moustapha Niasse, qui présidait la séance, 84 députés ont voté pour la levée de cette fameuse immunité parlementaire. Pour rappel, plusieurs plaintes avaient été déposées par des citoyens qui se sont dits floués par ces deux députés. Avec eux, il y a aussi le président du conseil départemental de Saraya Sadio Dansokho. Toutes ces personnes qui n’avaient pas été pris en flagrant délit de trafic avaient été dénoncés par le trafiquant présumé, Condé, qui a décidé de ne pas couler seul.

C’est dans la gestion de ce dossier que la police a décidé d’arrêter Simon Kakou et le Landing Mbéssane Seck dit Kilifeu. Mais, alors que ces derniers ne sont nullement impliqués dans ces dossiers de trafic de visa ni de passeports diplomatiques et alors qu’aucune plainte n’a été déposée contre eux, le maitre des poursuites a décidé de les arrêter. Et de les placer en détention préventive depuis le 8 septembre dernier. Depuis lors, les activistes présumés innocents de trafic de visa dorment en prison tandis que des pontes de la République cités avec des documents compromettants ont été laissés en liberté.