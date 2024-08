La rédaction de 2STV est deuil. Kéwoulo a appris le décès survenu cette nuit de Tall Ngol Ngol. Férus d’histoire, El Hadj Tall Ngol Ngol s’est fait connaitre des Sénégalais grâce à ses rapels de faits historiques sur la chaine privée 2STV.

Fin connaisseur de l’histoire politique et des foyers religieux du sénégal, El Hadj Tall Ngol Ngol a été ces derniers temps très contesté par la jeunesse. Non pas à cause de ses connaissances pédagofiques, mais du fait de son soutien ouvert au régime de Macky Sall. En de nombreuses reprises, il a falli s’étranger en direct à la télévision à cause des échanges et contradictions qu’il avait avec des soutiens de Pastef et Ousmane Sonko.

Pour rappel, il avait un jour déclaré “que celui qui veut brûler le pays soit éliminé une bonne fois pour toute». Allusion directe faite à Ousmane Sonko et le Pastef qui se sont ligués contre la gestion de Macky Sall. Moqué, raillé sur la toile, El Hadj Tall Ngol Ngol est resté un bon vivant qui préférait aller au bout de sa logique.