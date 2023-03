L’affaire de notre confrère Pape Ndiaye, de l’émission Balance sur Walf-TV, est en train de connaitre des rebondissements. Après un retour de parquet et un petit cafouillage de ce matin, Pape Ndiaye doit faire face au juge Mamadou Seck du 2eme cabinet.

A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, “c’est le juge Mamadou Seck, du 2eme cabinet d’instruction de Dakar qui a hérité du dossier.” Alors que les cafouillages de ce matin avaient laissé entendre que le journaliste présentateur de l’émission Balance avait bénéficié d’un deuxième retour de parquet et devait retourner au commissariat central de Dakar, il est revenu à Kéwoulo que «c’est le deuxième cabinet qui doit instruire le dossier de diffusion de fausses nouvelles qui vaut à Pape Ndiaye son arrestation depuis le 3 mars dernier. » C’est le même juge qui avait piloté le dossier Pape Alé Niang de Dakarmatin.

Pour rappel, dans une émission sur Walf TV Pape Ndiaye avait déclaré que “les 19 substituts du parquet de Dakar s’étaient opposés au renvoi du dossier Sweet Beauté devant la chambre criminelle. C’est le procureur qui a décidé son renvoi sur instruction du président Macky Sall.” Trouvant que cette déclaration était fausse et que sa diffusion portait atteinte à la considération et à l’honorabilité des magistrats, le maitre des poursuites a décidé d’agir. Ainsi, Pape Ndiaye, convoqué dans la matinée du 3 mars, s’est vu notifié sa garde à vue après son audition par les hommes du commissaire Bara Sangharé. Les enquêteurs qui agissaient sur instruction du Procureur de la République ont fait savoir que le parquet de Dakar ne comptait que 11 substituts.

En outre, ces mêmes enquêteurs ont demandé au journaliste de leur donner les noms de ses informateurs qui l’auraient induit en erreur. Une demande à laquelle Pape Ndiaye a opposé un refus au nom du devoir de protection de la source; un pilier essentiel de la déontologie journalistique. Présenté, à nouveau, ce matin au parquet de Dakar, Pape Ndiaye comme ses avocats -qui ont fini par quitter le tribunal et s’attendaient à ce qu’il rejoigne le commissariat central de Dakar- ont été rappelés. A leur grande surprise, ils ont appris que le juge Mamadou Seck, du deuxième cabinet, a demandé recevoir le mis en cause. Pape Ndiaye qui ne compte pas être auditionné en l’absence de ses avocats a, aussitôt, été rejoint par Me Aby Nar Ndiaye. Ils sont dans l’attente de Me Moussa Sarr qui risque d’arriver à tout moment.