Le juge du 2 ème cabinet d’instruction du tribunal de Dakar vient de faire connaitre sa décision dans l’affaire de notre confrère de Walf-TV. Après avoir entendu le journaliste Pape Ndiaye en ce début de soirée du mardi 7 mars 2023, il a décidé de le placer sous mandat de dépôt.

L’affaire Pape Ndiaye vient de connaitre de nouveaux rebondissements. Et ce n’est pas en faveur de notre confrère présentateur vedette de l’émission “Balance” sur Walf TV. A en croire des informations livrées par Me Moussa Sarr, son avocat conseil, “le juge d’instruction a procédé à l’audition préliminaire de Pape Ndiaye.” Au sortir de ce premier acte de l’instruction ordonné par le procureur de la République, le journaliste est poursuivi pour 6 chefs d’inculpations: il s’agit de “la provocation d’un attroupement”, “d’outrage à magistrat”, de “l’intimidation et représailles contre un membre de la justice”, “discours portant du discrédit sur un acte juridictionnel”, “diffusion de fausses nouvelles” et “mise en danger de la vie d’autrui”. Avec ces chefs d’inculpation qui flirtent avec le criminel, notre confrère avait peu de chance d’échapper à un écrou.

Pour rappel, Pape Ndiaye, arrêté le vendredi 3 mars dernier, a été présenté hier lundi au parquet avant de revenir ce matin devant les mêmes procureurs pour se voir notifier les infractions à lui imputer. Auparavant, il avait déclaré, au cours d’une émission sur Walf TV, que “les 19 substituts du procureur étaient contre le renvoi du dossier Sweet Beauté devant la chambre criminelle. Le procureur l’a fait sur instruction du Président Macky Sall.” Trouvant là une belle opportunité pour faire taire une voix discordante, le parquet de Dakar, qui a instruit les policiers de la Sureté urbaine à auditionner le mis en cause, a fait savoir que “le procureur de Dakar a 11 substituts à son service et non 19.” Aussi, les enquêteurs qui voulaient connaitre les noms des informateurs de Pape Ndiaye qui s’est trompé de bonne foi ont fait face au refus du journaliste de leur livrer l’identité de ses sources.