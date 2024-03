C’est une agression d’une rare violence qui s’est déroulée cette nuit dans le paisible quartier des Mamelle. A en croire des sources proches de la télévision privée, 7TV, «la journaliste et directrice de la chaine d’informations générales, a été agressée par un individu au sortir de son émission “le rendez-vous de MNF” avec le député Farba Ngom. »

Selon ces mêmes sources, «l’agresseur a attendu la fin de l’émission et le retour de Maïmouna Ndour Faye chez elle pour l’attaquer physiquement» à la descente de sa voiture. “Après l’avoir agressé, il a sorti un couteau et a commencé à la poignarder. Bien que choquée et surprise par l’acte, Maïmouna Ndour Faye s’est défendue et a été atteinte, par trois fois, au niveau des parties supérieures de son corps.” Ont fait savoir ces mêmes sources. Bien que parlant sous le couvert de l’anonymat, des sources médicales se sont confiées à Kéwoulo pour dire que Maïmouna est en soin à l’hôpital militaire de Ouakam.

“Après sa prise en charge par les urgences, elle a été admise dans une salle de repos pour recevoir les soins. Elle a été atteinte au niveau des bras parce qu’elle a adopté une position de défense, en utilisant ses bras pour se défendre. C’est pourquoi, c’est à ce niveau qu’elle a été atteinte.” A appris Kéwoulo de sources médicales. Pour le moment, la journaliste est toujours à l’hôpital. Du côté de la télévision 7TV, on se demande comment cela a-t-il pu arriver. “Ce n’est pas à la télé qu’elle a été agressée. Mais, c’est devant chez elle que le drame est arrivé.” Ont fait savoir des proches de la journaliste.

Pour rappel, cette agression est intervenue dans un climat de tension exacerbée au Sénégal par la situation politique du pays. Alors que les Sénégalais s’attendaient à aller aux urnes, le 25 février dernier, le président sortant, Macky Sall, a décidé de reporter la présidentielle sine die. Et, suite à la broncha qui s’en est suivie, le chef de l’État a décidé d’organiser «un dialogue national» qu’il a fait précéder par la libération des “détenus politiques.” Dans le cadre d’une de ses émissions, Maimouna Ndour Faye avait demandé, au ministre des affaires Étrangères, ancien garde des Sceaux, Ismaëla Madior Fall, qui avait soutenu que “ce sont des criminels qui avaient été arrêtés” ce que le gouvernement allait dire aux familles “des jeunes tués par des manifestants et les raisons de la libération des tueurs de leur fille etc…”

S’étant senti insultés, des groupes d’anciens détenus ont décidé de porter plainte contre la journaliste qui les aurait traités de “criminels libérés”. Pour sa part, Maïmouna Ndour Faye, qui dit être victime d’une cabale et d’une tentative de manipulation, a décidé de “régler leurs comptes” aux responsables de ces manipulations s’ils sont au Sénégal. Et pour les autres, « s’ils sont suffisamment lâches pour l’attaquer à partir de l’étranger», elle les laisse avec leur conscience. Une enquête pour tentative d’homicide volontaire est ouverte par la gendarmerie…