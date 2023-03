C’est une opération nocturne très encombrante pour l’image de la démocratie sénégalaise que les gendarmes de la brigade de la Foire ont sécurisé cette nuit. Alors que Dakar est plongé dans le sommeil, des engins de destruction ont fait leur apparition dans le quartier de Sicap Foire en face de la Voie de Dégagement Nord pour procéder à destructions de biens appartenant à des soutiens affichés de Ousmane Sonko.

C’est ainsi que, à en croire des informations exclusives en possession de Kéwoulo, “des bulldozers ont procédé à la destruction de deux garages de location et de vente de voitures appartenant à Cheikh Mbacké Thiam et Adama Ndiaye.” A en croire des sources judiciaires contactées par Kéwoulo, “c’est en exécution d’une réquisition du préfet de Dakar que les gendarmes ont accompagné les démolisseurs.” Pour cette source, le motif est que “ces personnes ont reçu des sommations qui leur faisaient injonction de quitter les lieux. Parce qu’ils faisaient l’objet d’occupation illégale de la voie publique.”

Pour leur part, des proches de Cheikh Mbacké Thiam comme d’Adama Ndiaye ont une autre lecture de cette destruction très ciblée. Alors qu’ils sont nombreux à être sur la même ligne de la VDN, à proposer les mêmes services, “ce ne sont, seulement, les dépôts de ces deux personnes qui ont été attaqués et démolis.” Et si on sait que toutes ces deux personnes sont des soutiens assumés de Pastef et proches de son leader, Ousmane Sonko, il y a de quoi nourrir une suspicion légitime de chasse aux pastéfiens.

Avant cette opération encombrante, Cheikh Mbacké Thiam, qui met ses véhicules à la disposition de Ousmane Sonko, avait fait évacuer ses véhicules sur la VDN “parce (qu’ils avaient) appris que (son) dépôt avait été ciblé et que des voyous devaient venir le détruire.” Aussi, depuis plusieurs mois déjà, Cheikh Mbacké Thiam, qui n’est pourtant pas un inconnu de la sphère politique puisque ayant côtoyé Macky Sall sous le régime de Wade, fait face à toute sortes de tracasseries dans ses affaires… Mais, pour ce proche d’Abdoulaye Wade “rien ne pourra le dévier de (sa) volonté de soutenir Ousmane Sonko.”