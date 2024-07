Démolition du dojo national: une pilule difficile à avaler pour les…

Ainsi, le président de la Fédération sénégalais de judo et disciplines associées (FDJDA), Ababacar Ngom, a annoncé, ce mercredi, une plainte auprès du procureur de la République contre le patrimoine bâti de l’État. Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de réception du matériel dédié à la haute compétition offert par la Fédération internationale de judo.

‘’Sur la question du dojo national, je voudrais, monsieur le Directeur de Cabinet, vous prier de bien vouloir être notre interprète auprès de madame le ministre en charge des Sports, pour lui faire part de la volonté de la FSJDA de déposer une plainte auprès du Procureur de la République contre le patrimoine bâti de l’État qui nous spoliés de notre patrimoine’’, a lancé Ababacar Ngom.

Le président de FDJDA d’ajouter: ‘’Comme nous le savons tous, la destruction injuste du dojo national maître Amara Dabo, était interprétée par nos partenaires techniques et financiers étrangers, comme une remise en cause de la place et de l’intérêt du judo dans la politique sportive de l’ancien régime. Et légitimement, nos partenaires se demandaient s’il était opportun de continuer à aider le judo sénégalais au moment même où leurs autorités posaient des actes contraires à la promotion et au développement du judo dans leur propre pays.’’

Lors de cette cérémonie la FSJDA a reçu 368 tatamis, 30 kimonos, 4 ordinateurs Hp, 4 caméras, 4 trépieds et 6 balances de la fédération internationale de judo.