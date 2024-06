C’est une information de dernière minute. A en croire des sources judiciaires généralement bien introduites dans les dossiers sensibles, le jeune frère de l’ex-Première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall, est en garde à vue. Il est poursuivi pour escroquerie foncière.

Le tonitruant beau-frère du Président Macky Sall est privé de liberté. Adama Faye a été arrêté par la Section de Recherches de la gendarmerie nationale et est actuellement gardé à l’unité de Colobane. Selon les premiers éléments dont Kéwoulo dispose, Adama Faye est poursuivi pour une escroquerie portant sur le foncier. “Il devait vendre un terrain à quelqu’un. Et le montant est estimé à plus de 200 millions de F CFA.” Ont fait savoir à Kéwoulo des sources au fait de l’affaire.

Seconde personnalité, sur la liste des proches de Macky Sall, à avoir des démêles judiciaires pour des motifs de vente de terrains, Adama Faye promettait des parcelles sur le site désaffecté, par Me Abdoulaye Wade, sur l’ancienne piste de l’aéroport de Dakar. “C’est sur le site de la BOA que la parcelle devait être octroyée.” Ont affirmé ces sources. Conscient que Adama Faye ,qui ne dispose plus de la curasse de Macky Sall ni de la complicité des anciens dirigeants des Domaines, ne pourra plus lui donner son dû, l’acquéreur a décidé de porter l’affaire en justice.

Convoqué ) la Section de Recherches et entendu, il a reconnu les faits. Ce soir, sauf payement intégral du montant, Adama Faye risque de suivre le même chemin que Pape Doro Gaye qui croupit en prison pour des faits similaires. Pour rappel, ce dernier a été arrêté suite à une plainte de Zakiloulahi Sow, un autre proche de l’ancien régime.