Un porte-parole du minis­­tère chinois des Affaires étran­­gères a laissé entendre que le coro­­na­­vi­­rus (Covid-19) pour­­rait être origi­­naire des États-Unis. Zhao Lijian a émis cette idée jeudi 12 mars sur Twit­­ter, rapporte Bloom­­berg le lende­­main.



Zhao Lijian a relayé la vidéo d’une audi­­tion de Robert Redfield au Congrès. Le direc­­teur des Centres de contrôle et de préven­­tion des mala­­dies améri­­cain y recon­­naît qu’aux États-Unis, des personnes ont pu être décla­­rées mortes pour une grippe, alors qu’elles avaient succombé au Covid-19.



2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation!



2:37 PM – Mar 12, 2020

« Quand le patient zéro a-t-il été infecté aux États-Unis ? », écrit Lijan. « Combien de gens ont été infec­­tés ? Quels sont les noms des hôpi­­taux ? Ça pour­­rait être l’US Army qui a amené l’épi­­dé­­mie à Wuhan. Soyez trans­­pa­­rents ! Rendez vos données publiques. Les États-Unis nous doivent une expli­­ca­­tion ! »



Quelques minutes plus tard, le porte-parole chinois a relayé un article sous­­cri­­vant à la thèse d’un virus origi­­naire des États-Unis. Il était publié sur un site coutu­­mier des théo­­ries du complot, où l’on peut aussi lire des élucu­­bra­­tions à propos d’un « État profond du vaccin » ou des argu­­ments pour nier l’exis­­tence d’Ous­­sama Ben Laden.



Le même jour, le South China Morning Post publiait des données du gouver­­ne­­ment chinois montrant qu’un premier cas de coro­­na­­vi­­rus peut être iden­­ti­­fié dès le 17 novembre. Un homme de 55 ans vivant dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, pour­­rait ainsi avoir été le premier touché par l’épi­­dé­­mie.Source : Bloom­­berg/South China Morning Post