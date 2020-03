Municipales : avec le coronavirus, les politiques se préparent à un drôle de premier tour

Les candidats à la mairie de Paris ont pris acte du maintien des élections municipales, malgré l’épidémie de Covid-19.

Pendant quelques heures jeudi après-midi, le doute s’est installé. Le Président de la République allait-il annoncer le report des élections municipales? Quelles en auraient été les conséquences? Finalement, les Français sont bien appelés à se rendre aux urnes. Certes, ils devront se tenir à bonne distance des autres électeurs dans la file d’attente, utiliser du gel hydroalcoolique et peut-être même venir avec leurs propres stylos. Pourtant, dimanche, les écoles ouvriront exceptionnellement leurs portes pour accueillir – non pas les écoliers – mais les électeurs.

LIRE AUSSI > Toutes les dernières informations dans notre direct



Face aux près de 25 millions de Français postés devant la télévision, Emmanuel Macron s’est expliqué sur sa décision. Si les Français sont appelés à travailler de chez eux, si les enfants sont privés d’école, si les plus âgés sont invités à limiter autant que possible leurs déplacements, le temps démocratique ne sera pas remis en cause par le coronavirus, et le premier tour des élections municipales « se tiendra », a-t-il annoncé jeudi soir, estimant que « rien ne s’oppose à ce que les Français se rendent aux urnes », avec le besoin d’assurer la « continuité de notre vie démocratique et de nos institutions ».

La campagne électorale se poursuit donc, dans de drôles de conditions. À Bordeaux, le maire sortant Nicolas Florian a annoncé la suspension de sa campagne pour gérer la crise. À Paris, la maire sortante Anne Hidalgo a annoncé l’annulation de toutes les réunions publiques et des actions de porte-à-porte. Ce vendredi, sa rivale Rachida Dati a de son côté considéré que le maintien des élections était « le bon choix », dès lors que les consignes des autorités sanitaires sont respectées. « Dès lors qu’on […] informe (les Français), qu’on anticipe, quand vous prenez toutes les mesures et toutes les préconisations, et que vous faites respecter les préconisations notamment des autorités sanitaires – les autorités sanitaires ne se sont pas opposées au maintien des élections -, après c’est un choix politique, et donc la décision politique a été le maintien », a-t-elle déclaré sur CNews.

« La bonne tenue des élections est primordiale »

Dans la minute qui a suivi l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron, David Belliard a diffusé un communiqué semblant plus mesuré. « La bonne tenue des élections est primordiale pour la démocratie. Il est donc nécessaire de tout mettre en œuvre pour que cette échéance électorale se déroule le mieux possible », a-t-il écrit, avant d’ajouter que si le risque épidémique prenait de l’ampleur, « ce sera à la représentation nationale de prendre les décisions qui s’imposent, avec l’éclairage des experts ».

Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, a également tweeté dans la foulée de l’intervention présidentielle pour assurer que tout sera mis en œuvre pour que les municipales puissent se tenir « dans le respect des recommandations sanitaires ». Il a également invité les Français à venir voter avec leur stylo et leur bulletin de vote reçu par courrier.

Christophe Castaner✔@CCastaner

Tout est mis en œuvre pour que les #Municipales2020 puissent se tenir dans le respect des recommandations sanitaires, en protégeant électeurs et scrutateurs, en lien avec les maires.

Les bons gestes à adopter sont diffusés depuis mardi.

Les respecter, c’est nous protéger. https://twitter.com/emmanuelmacron/status/1238187768762826754 …

Emmanuel Macron✔@EmmanuelMacronJ’ai interrogé nos scientifiques sur les élections municipales : elles pourront se tenir.16621:16 – 12 mars 2020Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité148 personnes parlent à ce sujet

Interrogé par l’AFP, le ministre de l’Intérieur a pris soin de défendre le maintien des élections. « Si on avait annoncé un confinement général, la question du report aurait pu se poser, a-t-il dit, mais ce n’est pas le cas et les scientifiques consultés par le gouvernement ont assuré qu’il n’y avait pas de risques sanitaires particuliers », a-t-il expliqué.

Pour lui, il sera tout à fait possible d’éviter toute prise de risque. « Il y a en moyenne 1000 électeurs par bureau de vote. Avec une participation de 60 %, soit 600 personnes à venir voter en l’espace de 10 à 12 heures, cela revient à 30 à 40 personnes par heure dans un même bureau. Ce qui permet d’éviter les contacts physiques ». Le gouvernement a réalisé des spots publicitaires sur les bons gestes à adopter, diffusés dans la presse écrite et audiovisuelle.Newsletter PolitiqueChaque jour, l’actualité politique vue par Le ParisienJE M’INSCRISVotre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

L’ancien président Hollande a également appuyé le choix de maintenir les élections. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. « La démocratie, elle est toujours la solution, ça sera aussi le message de dimanche », a-t-il écrit, avant d’ajouter : « Nous avons le devoir de respecter les consignes édictées par les autorités et de modifier nos comportements pour mieux nous protéger collectivement. C’est la condition pour sortir vite de cette crise, réduire son impact économique et social ».

François Hollande✔@fhollande

Dans cette période exceptionnelle que traverse notre pays, je sais que les Français feront face, dans l’unité et la solidarité, comme ils l’ont toujours fait.

31211:35 – 13 mars 2020Informations sur les Publicités Twitter et confidentialité134 personnes parlent à ce sujet

Ce vendredi matin, Édouard Philippe a pris la parole devant la presse pour défendre la position gouvernementale. Le Premier ministre a évoqué la nécessité de maintenir un « moment très important » de la vie démocratique du pays. Le professeur Delfraissy, qui préside le comité scientifique chargé de travailler sur le Covid-19, a de son côté pris soin de rappeler que la majorité des personnes touchées iront bien. Pour les autres, une question aurait permis, selon lui, de décider du maintien des élections : « Aller voter est-il comparable à aller faire ses courses tous les jours au supermarché ? » La réponse est négative. Reste à savoir si les Français se rendront aussi facilement dans l’isoloir que dans les rayons.