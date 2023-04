Un observatoire pour un dialogue citoyen crée…

Les autorités municipales ont lancé hier, les activités de l’Observatoire citoyen de la Ville de Dakar (Ocvd). Cette structure doit être un cadre de dialogue pour aborder les questions de développement de la collectivité territoriale.

Un Observatoire citoyen de la Ville de Dakar (Ocvd) a été lancé, hier, par le Maire Barthélémy Dias. Le but est de booster la participation des citoyens à la Ville de Dakar. L’observatoire va « favoriser la participation citoyenne, le développement du dialogue, la concertation et la consultation des citoyens, à travers l’organisation d’espaces démocratiques et de rencontres entre populations élus et acteurs de développement », a dit le maire. Il sera dirigé par le Pr Djiby Diakhaté, sociologue. L’Ocvd sera également un cadre d’échanges et de communication, qui réunira tous les acteurs sociaux, en vue d’éradiquer les fléaux et autres désagréments qui impactent négativement l’environnement de la capitale. À ce titre, la question de la circulation des charrettes, ainsi que le désencombrement des zones piétonnes seront discutées dans cette assemblée, a annoncé Barthélemy Dias.

Selon Vincent Gomis, Chef du service au dialogue citoyen et de l’accueil aux usagers de la Ville de Dakar, l’Ocvd va être un lieu d’échanges et de veille stratégique. « C’est un organe qui va, aux côtés du Conseil municipal, aider à aiguillonner les décisions à prendre », poursuit-il. Au-delà du rôle d’alerte et de veille, « l’observatoire va jouer sur la sensibilisation sur les comportements civiques et citoyens »