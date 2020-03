Un jeune vole plus de 7 millions à son père : au Cité Mandela

Une affaire de vol et d’abus de confiance a été jugée, hier, au Tribunal de grande instance de Dakar.

D’après Les Échos, Cheikh Awa alias Sangue et ses amis se sont rendus à la maison où réside la 3e et la 4e femme de son père sise à la Cité Mandela à Dakar, Fass Mbao. Une fois à l’intérieur de la maison, ils ont eu la visite surprise de la petite sœur de Sangue. Sous le coup de la panique, ils l’ont enfermée dans les toilettes. Alors que les autres l’attendaient dehors,

Sangue s’est introduit dans la chambre de son père. Il se dirige vers l’armoire et y dérobe 7,4 millions Fcfa. Jugés Sangue et sa bande risquent 10 ans de prison. Ils sont poursuivis pour abus de confiance, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de locomotion. Délibéré le 18 mars prochain.