Coronavirus – Macky Sall reporte sa tournée économique au 5 avril

Le président Macky Sall a décidé de reporter au 05 avril 2020, le début de la tournée économique initialement prévue le 24 mars 2020, ainsi que le Conseil des ministres délocalisé de Matam (nord), en raison de l’épidémie du coronavirus.

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, recommandé de différer la célébration ou la tenue de certains événements populaires inscrits dans le calendrier républicain, dont la journée nationale de salubrité du 07 mars 2020, ainsi que la journée internationale de la femme prévue le 08 mars 2020.

Il a invité le ministre de la Santé à accélérer, au sein de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement (PNA), l’acquisition, la mise à disposition et la distribution des produits, matériels et consommables essentiels pour une prise en charge adéquate des cas suspects ou confirmés de malades, dans les structures sanitaires ciblées, et à veiller à la constitution systématique d’un stock de sécurité.

S’agissant de la situation au niveau des frontières, le président Sall a insisté sur l’impératif d’une surveillance rigoureuse, permanente et efficiente, avant d’inviter les Sénégalais à rester vigilants et prévenants face à tous les vecteurs potentiels de propagation du virus.

Quatre (4) cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal, depuis lundi 2 mars, selon les autorités sénégalaises. Deux Français et une Britannique font partie des quatre personnes infectées par le coronavirus. Des cas suspects se sont révélés négatifs. L’épidémie de coronavirus partie de la Chine depuis fin 2019 a fait plus de 3.000 morts, dont la plupart ont été recensés dans ce pays d’Asie