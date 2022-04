Un Américain découvre des tableaux valant des millions de dollars dans une benne à ordures

Une découverte qui vaut de l’or. Jared Whipple a trouvé par hasard une série de toiles de l’artiste new-yorkais Francis Hines alors qu’il vidait un conteneur. Tombé instantanément amoureux des toiles, l’Américain a aujourd’hui appris qu’elles valent jusqu’à plusieurs millions de dollars.

En septembre 2017, Jared Whipple a reçu un appel téléphonique de son ami entrepreneur George Martin, qui venait de découvrir de grandes toiles dans une grange abandonnée, dans le Connecticut. Passionné d’art, l’Américain de 40 ans s’est rendu dès le lendemain au conteneur où avaient été entreposées les centaines d’œuvres d’art, pour les inspecter. “Je les ai sorties de cette benne à ordures et j’en suis tombé amoureux. J’ai établi un lien avec elles“, a-t-il déclaré.

Après plus de quatre ans de recherches, il a finalement découvert que ces tableaux avaient été peints par l’artiste new-yorkais Francis Hines et qu’ils valent “plusieurs millions”, selon les experts. L’artiste, décédé en 2016, est notamment connu pour avoir “emballé” plusieurs monuments célèbres dans la ville américaine. Il a également réalisé de nombreuses toiles et sculptures.

Partager son art

Malgré cette découverte, Jared refuse de vendre la plupart des tableaux. Aujourd’hui, il souhaite simplement les faire découvrir au plus grand monde. Il a ainsi contacté les héritiers du peintre, qui ne revendiquent pas les œuvres d’art, et espèrent qu’il parviendra à faire connaître Hines après sa mort.

Il travaille actuellement avec la galerie Hollis Taggart, à New York, pour organiser une exposition autour des œuvres de l’artiste.