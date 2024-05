UFOA-A U20 Filles : La Sierra Leone domine la Mauritanie (2-0)

La première journée du groupe B du tournoi UFOA-A U20 Filles a vu la Sierra Leone s’imposer face à la Mauritanie avec un score de 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Ce tournoi, qui sert de qualification pour la première édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminines des moins de 20 ans, a débuté de manière prometteuse.

La Sierra Leone a pris l’avantage dans cette confrontation grâce à deux buts inscrits en fin de première mi-temps. Kaditu Kamara a ouvert le score à la 41ème minute, suivie de près par Juliette Brima qui a doublé la mise à la 43ème minute. Ces deux réalisations ont permis à l’équipe sierra-léonaise de prendre une confortable avance avant la pause, rendant difficile toute tentative de retour pour les Mauritaniennes. Plus tôt dans la journée, le Liberia avait montré sa supériorité en s’imposant 2-0 contre la Guinée.

Le Liberia et la Sierra Leone se partagent la tête du groupe grâce à leurs victoires respectives avec le même écart de buts. La Guinée et la Mauritanie, toutes deux sans point, se trouvent en bas du classement et devront redoubler d’efforts lors des prochains matchs pour espérer se qualifier.